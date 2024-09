Ogier arvab, et löök vastu nägu aitab tema tiimikaaslast

Katsuta on viimastel hooaegadel tõestanud oma kiirust, kuid ainsal Jaapani tipprallisõitjal on vajaka stabiilsusest. Rootsis, Portugalis, Soomes ja Kreekas katkestas ta ralli kõrgel kohal sõites. Just see viimane avarii Akropolise rallil oli meeskonnale viimaseks piisaks karikasse.

Ogier on kaasa teinud küll vaid osalise hooaja, kuid on võtnud tänavu kolm võitu ja teeninud Toyota sõitjatest enim punkte. Tema hinnangul on võib selline karistus Katsutale kasuks tulla.

«Ma ütlesin talle, et praegu on seda muidugi raske taluda. Ma arvan, et tal pole praegu parim aeg, kuid ta peab proovima seda aega kasutada restardiks, et järgmisel korral tagasi tulla. Me kõik teeme vigu.

Aga olin temaga aus, et Kreekas tehtud viga... Seda oli raske andestada. Ta oli olukorras, kus tal olid head rehvid ja stardipositsioon. See viga oli liiga palju, nii et võib-olla aitab löök vastu nägu taaskäivitamisele kaasa,» ütles Ogier DirtFishile.

Katsuta asemel sõidab Tšiilis Toyota tiimis noor soomlane Sami Pajari, kelle jaoks tähistab see karjääri teist MM-starti Rally1-autoga. Järgmisel etapil Kesk-Euroopas on aga nii Pajari kui Katsuta mõlemad Rally1-autoga rajal ning saavad teineteise vastu mõõtu võtta.