Tänak selgitas oma mõistatuslikku kommentaari

Tänak ütles Eesti aja järgi neljapäeva pärastlõunal toimunud testikatse järel, et praegu on huvitavad ajad, kuid täpsustas, et ta pole kindel, kui palju võib üldse sellest kõigest rääkida. Katse lõpus antud lühike intervjuu tekitas küsimusi ajakirjanikes ja rallisõprades.

Kohaliku aja järgi neljapäeva õhtul said ajakirjanikud sõitjatega lähemalt vestelda ja Tänak selgitas oma kommentaari. Tema sõnul on praegu F1s ja WRCs sõitjad saanud karistada, sest on esinenud kas vulgaarse sõnavaraga või esitanud ametnike kohta karme süüdistusi. Seda viimast tegi Kreeka MM-rallil Sébastien Ogier ja sai selle eest tingimisi karistuse.

«Seda on Sebiga juhtunud rallis, aga nüüd näeme seda ka F1s. Kui mõelda nendele asjadele tervikuna, siis mulle tundub, et meid jälgitakse. Vaatame, kuidas see jätkub. Raske öelda, mis on selle eesmärk. Võib-olla peaks promootor valima poole ja selgitama meile, mida nad ootavad. Raske on teada, kuidas käituda,» selgitas Tänak rallit.fi-le.

F1 all mõtles Tänak ilmselt Max Verstappeni juhtumit, kes eelmisel nädalal Singapuri F1-etapi pressikonverentsil ropendas ning sai seejärel karistada. Seepeale otsustas Verstappen järgmistel ametlikel pressikonverentsidel piirduda väga nappide vastustega.

Tänaku tiimikaaslasel Thierry Neuville'il on Tšiili rallil teoreetiline võimalus kindlustada sõitjate MM-tiitel. Praegu on tema lähim jälitaja punktitabelis Tänak, kes kaotab belglasele 34 punktiga. Samas on Hyundail oluline teenida väärt punkte, sest kuigi vahe on ka meeskondlikkus punktiarvestuses suur, siis Toyota lõpuspurt võib tulla maruline.

«Toyota pingutab ikka veel kõvasti, nii et me ei saa neile punkte anda. Peame suutma neile vähemalt vastata või neid võita. Lõpuni on veel pikk tee ja palju punkte tabelis,» rõhutas Tänak.