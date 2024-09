Eestlasest JWRC meister Jürgenson teeb järgmise stardi Toyotaga

Saaremaa rallile on end kirja pannud reedese seisuga 144 rallipaari, kokku lubatakse starti maksimaalset 170 võistluspaari. Jürgensoni meeskonnaks on märgitud Lightgrey, mis on Ott Tänaku omandusse kuuluva Redgrey tiimi noortemeeskond.

Jürgensoni kaardilugejaks on jätkuvalt Siim Oja. Lightgrey alt on Saaremaa rallile kirja pandud ka teine noor rallimees Joosep Ralf Nõgene. 21-aastane Nõgene teeb samuti oma esimese stardi Rally2-autoga ning temagi istumise all on Toyota Yaris Rally2-auto, kaardilugeja on Aleks Lesk.