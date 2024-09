Eesti saadab 15 autosportlast FIA mootorispordimängudele

«Meeldiv on tõdeda, et vaatamata majanduslikult keerulisele ajale leidsid nii paljud sportlased võimaluse osalemiseks,» sõnas EAL spordidivisjoni juht Kuldar Sikk. «Eesti tiim on noor ning ambitsioonikas ja seab kõige kõrgemaid sihte.»

Sikk lisas, et paljud on alustanud just mootorispordimängude alade täppisettevalmistusega: «Tean, et käimas on näiteks vigursõidutreeningud, kus on kasutusel eelmiste FIA mängude rajaelemendid.»