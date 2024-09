Laskesuusatäht Bø kritiseeris värskeimat muudatust: kartsime, et nii läheb

Belgradis toimunud IBU kongressile otsustati kolmapäeval, et MK-sarja 15 paremat sportlast peavad sprindi ja tavadistantsidel startima kolmandas ehk viimases stardigrupis. Uus muudatus võetakse kasutusele uue hooaja esimesel võistluskuul ning seejärel hinnatakse selle tulemusi.

Kui Eesti laskesuusatajatel on muudatus meele järgi, siis tipptegijad arvavad teisiti. Kriitikanooled pani teele viiekordne olümpiavõitja ning 20-kordne maailmameister Johannes Thingnes Bø. «Me kartsime, et nii läheb,» ütles norralane, kes ei usu, et muutus meelitab rohkem fänne ligi. «Vastupidi. Kui inimesed vaatavad televiisorist laskesuusatamist ja ei näe ühtegi parimat võistlemas, siis neil kaob huvi ja kaotame vaatajaid. Keegi ei taha 40 minutit võistlust vaadata, enne kui tippsportlased võistlustulle asuvad.»