Tänak oli oma kohas üllatunud: alguses ütlesin, et see auto ei sõida üldse

Kuigi vahetult pärast reedest viimast katset oli Tänak 0,4 sekundiga liider, siis ööga langetasid võistluse kohtunikud otsuse ja muutsid katkestatud esimese kiiruskatse aegasid. See tähendas, et Elfyn Evansi sealset nominaalaega muudeti paremaks ja nii pidi Tänak Evansi mööda lubama, kuid kaotab waleslasele vaid kolme sekundiga.

Ralli uuendatud üldseis pärast 6. kiiruskatset

Foto: ewrc-results.com

Reedese võistluspäeva järel ajakirjanikega vesteldes oli Tänakul veel teadmine, et ta on ralli liider. Päevast kokkuvõtet tehes jutustas Tänak, et polnud oma Hyundaiga hommikupoolikul üldse rahul ja ka stardipositsioon oli kehvake.

«Ilmselt polnud see parim stardikoht, mida omada, aga ikkagi natuke parem kui Thierryl. Hommikused katsed olid äärmiselt nõudlikud. Nägin vaeva, et autos mingit head tunnetust leida. See oli päris raske.

Pärastlõunaks rehvide pidamine natuke paranes. Saime ka autot natuke paremaks timmida. Ma ei tunneta end päris nii, nagu peaksin, aga proovime võtta sellest olukorrast maksimumi,» ütles Tänak ajakirjanikele.

Kas auto läks paremaks, sest teeolud paranesid või tegite masina kallal muudatusi? «Oleme iga katsel järel natuke seadistusi muutnud, et leida paremat suunda. See on eriti tähtis, kui tahad leida korralikku tasakaalu. See on midagi, mida me sihime,» vastas Tänak.