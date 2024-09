Heina korralikust partiist Valladolidile võiduks ei piisanud

Visadus viis viimaks sihile Mallorca, kui endine Valladolidi mängumees Cyle Larin palli 59. minutil Heina selja taha lõi. Valladolid ei tahtnud kaotusseisuga leppida ning tõi mängu Senegali ründaja Mamadou Sylla, kuid see ei toonud soovitud edu.

Tegemist oli sel hooajal Valladolidi esimese kaotusega koduväljakul. Kaheksast esimest mängust on saadud nüüd viis kaotust ja punktitabelis ollakse alles 18. kohal. Mallorca on aga võitnud viimasest kuuest mängust neli ning on koguni neljandal kohal, kuid enamus kaheksanda vooru mänge on alles ees. Järgmisel laupäeval kohtub Valladolid Rayo Vallecanoga.