FIS jätkab Venemaa ja Valgevene sportlaste keeluga

Ukrainas täiemahulist sõda pidava Venemaa ja nende liitlase Valgevene suusatajad on MK-sarjast eemal alates 2022. aasta märtsist. Rootsi suusaliidu juht Lars Öberg avaldas pärast reedest FISi koosolekut, et oli enne otsuse langetamist veidi mures, kuid lõpuks läks kõik nende vaatest hästi.

«Mingit arutelu ja vaidlusi ei olnud. Saime just teada, et algaval hooajal muudatusi ei tule. See on hea otsus. Rootsi kuulub FIS sellesse ossa, mis tõesti toetab venelaste ja valgevenelaste keelustamist seni, kuni säärane olukord Ukrainas jätkub. Praeguses olukorras ei tundu õige neid kaasata,» ütles Öberg Expressenile.