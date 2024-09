MMil hukkunud jalgratturi päästeoperatsioon tekitas küsimusi

Furrer osales U23 võistlusel ning sai kukkudes raske ajutrauma. Kuigi algne plaan oli võistlused katki jätta, siis pärast konsulteerimist Furreri perekonnaga otsustati MMiga jätkata.

Siiani on ebaselge, kuidas õnnetus täpselt juhtus, sest juurdlus on pooleli. Lõplikult pole kindel ka õnnetuse täpne asukoht. Avalikkusele on lekkinud, et näiteks päästekopter parameedikutega maandus õnnetuspaiga lähistel alles tund pärast võistluse lõppu.

Seni on teada, et ta kukkus Zürichi järve põhjapoolsel küljel, kus trass läbis tihedat metsa. See osa rajast on kasutuses kõikidel MMi startidel. Enne õnnetust said korraldajad 27-kilomeetrise ringi tugevate turvameetmete eest kiita, kirjutab Kronen Zeitung.

Pärast Furreri õnnetust suurendati ettevaatusabinõusid veelgi. «Meil on allamäge lõigul rohkem kohtunikke ja vaatasime hommikul ka selle trassi üle. Anname endast kõik, et sõitjate turvalisus oleks tagatud. Me kõik peame seda olukorda väga keeruliseks, kuid me peame jätkama ja jätkamegi,» ütles MMi korralduskomitee esimees Olivier Senn.

Täna toimub samal trassil naiste maanteesõit ja oodata on keerulisi tingimusi, sest sajab vihja ja valitseb külm ilm.

Furrerit peeti tõusvaks talendiks, ta tegutses maanteeratturina, aga osales ka maastikuratta- ja cyclocrossi-võistlustel. Mais Rumeenias toimunud maastikuratta EMil võitis ta Šveitsi võistkonnaga pronksi.