WADA nõuab maailma esireketile mitmeaastast võistluskeeldu

Hiljuti US Openi võitnud ja praegu Pekingi ATP turniiril mängiv Sinner on järjekindlalt süütegusid eitanud. Eelmisel kuul teatas Rahvusvaheline tennise aususe agentuur (ITIA), et Sinner vabastati kõigist süütegudest pärast seda, kuigi jäi aasta alguses positiivse dopinguprooviga vahele.

«WADA on seisukohal, et mängija süüst vabastamine või hooletusele viitamine ei olnud kehtivate reeglite kohaselt õige. WADA ei taotle ühegi tulemuse diskvalifitseerimist, välja arvatud see, mille on juba määranud esimese astme kohus. Kuna see asi on praegu CASis pooleli, ei anna WADA praegu rohkem kommentaare,» seisis avalduses.