Latvala tegi Rovanperä kohta julge ennustuse

Latvala sõnul on Rovanperä üldjuhul kõvematel kruusateedel heas hoos, kuid libe ja lahtine kruus talle seekord ei sobinud. Kogenud soomlane usub, et Rovanperä tempo on laupäeval oluliselt parem.

«Arvan, et laupäevastel katsetel leiab Kalle parema sõidutunde. Usun, et ta suudab oma esitust parandada,» ennustas Latvala, vahendas rallit.fi.

Toyotal on nelja parema hulga seega kolm sõitjat, neljas on alles teist MM-rallit Rally1-autoga sõitev Sami Pajari. «Ütlesin talle enne võistlust, et ta ei pea oma parimaid kaarte kohe lauale panema ja ta ei peaks liiga palju mõtlema. Ta peab lihtsalt keskenduma heale esitusele ja saama hea enesetunde. Ja ta on teinud täpselt nii, nagu ma hommikul ütlesin,» kiitis Latvala Pajarit.