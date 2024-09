Ogier tunnistas tiitliheitluse lõppenuks

Pärast laupäevast vahejuhtumit küsis portaal DirtFish Ogier`lt, kas tiitliheitlus on sellega lõppenud. «Jah, see tundub nii olevat,» sõnas prantslane.

«Paljud inimesed on öelnud, et see ei tuleks WRC-sarjale kasuks, kui oleksin selle (maailmameistritiitli - toim) võitnud kogu hooaega kaasa tegemata. Aga lõppude lõpuks olen võitleja. Kuni võimalus püsis, püüdsin selle eest võistelda,» ütles Ogier ning lisas, et on kõigest hoolimata rahul kahel viimasel etapil saavutatud kiirusega.