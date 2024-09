Tänak sõitjate MM-tiitli võitlusest: see on teisejärguline

«Sõitjate MM-tiitel on nüüdseks teisejärguline teema. Tiimide arvestus on tähtsam ja Toyota tegi laupäeval head tööd. Seega peame ka pühapäeval head tööd tegema,» sõnas Tänak eile Rallit.fi-le.

Tšiilis on nii laupäeval kui ka pühapäeval valmistanud sõitjatele peavalu paks udu, mis teeb võidukihutamise peaaegu võimatuks ja ohtlikuks. «See oli kohati üsna ekstreemne. See udu tundus laskuvat üsna kiiresti, märkis ta.«Meile öeldi alguses, et see algab alles kuue või seitsme kilomeetri pärast, aga see oli seal juba esimesest kilomeetrist alates.