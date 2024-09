Vutistaari populaarsus sai kodumaal kõva löögi

Vaid 35 protsenti küsitlusele vastanutest pidas teda alandlikuks. 2022. aastal oli sama näitaja 66 protsenti. Üle poole vastanutest arvab, et Mbappé on koondise jaoks halb kapten ning peatreener Didier Deschamps peaks talt kaptenipaela ära võtma.

Staarmängija väljaütlemisse sekkus toona kohalik ajakirjanik Daniel Riolo. «Tema suhtumine on kurvastav. Ta kas valetab või on rumal. Te ei saa öelda, et teda ei huvita inimeste arvamus: ta kasutab ikkagi Pariisi kõige osavamate kommunikatsiooniagentuuride teenuseid. Tal on inimesed, kes juhivad tema elus kõike. See tähendab, et ta hoolib oma kuvandist,» ütles ta.