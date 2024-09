VIDEO Kontrolli alt väljunud fännid seiskasid Madridi vutiderbi

Kuigi hilisest viigiväravast tulenevalt võiks arvata, et Reali peatreener Carlo Ancelotti oli pärast kohtumist pettunud, siis vähemalt meediaga suheldes ta seda ei väljendanud.

«Mulle meeldib alati positiivselt mõelda, mitte negatiivselt. Olime ju väga lähedal võidule, sest tegemist on ikkagi äärmiselt tugeva vastasega. Mulle meeldiks mõelda, et astusime punkti võtta liidritele lähemale,» sõnas ta ning lisas, et tema hinnangul oli õige mängu pärast pausi jätkata.