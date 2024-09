Jelena Välbe: pommitanuks me Londoni kesklinna, oleks me juba olümpial tagasi

Nimelt ei anna 56-aastasele Välbele tänaseni rahu, et Venemaa sportlased ei võinud Pariisi suveolümpial enda trikoloori all võistelda, ning ta usub, et varem või hiljem pääsetakse rahvusvahelistele võistlustele tagasi.

«Kahtlemata olin vastu sellele, et Venemaa sportlased läksid olümpiale. Esiteks erineb praegune neutraalne staatus sellest, mis oli 2021. aastal Jaapanis ja 2022. aastal Hiinas. Meil oli Venemaa olümpiakomitee lipp, kõlas Pjotr Tšaikovski muusika. Nüüd on teine olukord, nüüd käib sõjaline erioperatsioon,» rääkis Välbe portaalile news.ru.

Ta jätkas: «Kui me näiteks oleksime visanud korraliku pommi Londoni kesklinna, oleks kõik juba läbi ja meid lubataks igale poole. Meid pole kunagi armastatud, isegi kui on tehtud nägu, et armastatakse. See ei kesta igavesti. Samas ei juhtu ka pärast erioperatsiooni lõppu midagi väga kiiresti. Rahvusvahelisele areenile tagasi jõudmine ei juhtu aastaga.»