Neuville: vahe Tänakuga võinuks suurem olla

«Missioon sai täidetud. Teadsime, et läheb raskeks, aga tegelikult oli veel keerulisem kui ootasime. Võrreldes Toyotaga jäime võimekuselt selgelt alla,» analüüsis lõpuks neljanda koha saanud Neuville usutluses Belgia rahvusringhäälingule RTBF.

Kaks etappi enne hooaja lõppu edestab ta lähimat jälitajat, tiimikaaslast Ott Tänakut 29 punktiga. Kokku teenis meie mees Tšiilist viis silma enam. Ainus, mis jääb Neuville'ile ehk veidi kripeldama, on viimane kiiruskatse.

«Tahtsime kindlustada [laupäevaseid] punkte, aga samas üritasime punktikatsel natukene suruda. Sõitsin kolmes-neljas kurvis udus, mistõttu läks kaduma paar sekundit ja punkti. Meil võinuks olla Tänaku ees enam kui 30-punktiline edu. Aga võime 29 silmaga samuti rahul olla,» arutles ta.

«Plaan jääb samaks. Jälgime oma tempot ja rütmi. Loodetavasti oleme asfaldil paremini konkurentsis kui sel nädalavahetusel. Siis on oodata ka head tulemust,» vaatas Neuville 17. oktoobril algava Kesk-Euroopa etapi suunas.

Kui kruusal on esimesena startimine paras väljakutse, siis asfaldil annab see eelise. Neuville on järgmise ralli valitsev võitja. Hooaja viimasel, Jaapani etapil triumfeeris ta tunamullu.