Eesti autosporditiim tuli Euroopa meistriks

«See hooaeg on olnud meile hea. Suurepärane tunne on olla Euroopa tipus. See tiitel näitab, kui tugevad oleme meeskonnana. Ma tänan kõiki meeskonna liikmeid, insenere, mehaanikuid, sõitjaid, JAS Honda Racingut ja kõiki, kes on meile kaasa elanud nii kohapeal kui ka kodus. See tiitel on meie kõigi tiitel. Suur aitäh kõigile panuse eest,» rääkis ALM Honda Racingu meeskonna juht Martin Laur.