Taliolümpia kavva sokutatakse uut spordiala

Kõrgemal tasemel on selles osas nokitsetud alates 2017. aastast. Seni on kolm-kolme vastu hokit katsetatud näiteks viimasel kahel noorteolümpial (2020 ja 2024). Esimest tõsisemat täiskasvanute turniiri planeeritakse paari kuu pärast.

«3x3 korvpalli, seitsmeragbi ja rannavolle võeti vastu oodatust palju paremini. Neil on olnud tohutu mõju. Hoki jaoks on uks lahti. Nüüd on meie kord,» märkis Tardif.