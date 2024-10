Neuville edastas Tänakule sõnumi: tiimisisene võitlus peab lõppema

Kaks etappi enne hooaja lõppu lahutab kaht Hyundai sõitjat 29 punkti. Ehk teoorias võiks meie mees veel belglast ohustada, aga reaalsuses on lootused õhkõrnad. Suurem pinge püsib aga võistkondlikus arvestuses, kus Tšiili ralliga kahanes Lõuna-Korea autootja edu Toyota ees 35 punktilt 17-le.

«Arvan, et tegime Tšiilis vajaliku töö ära,» ütles Neuville võistluse järel WRC.com-ile. «Ja nüüd peame asjad võimalikult kiiresti ära vormistama, sest mängus on endiselt võistkondlik esikoht. Peame tagama olukorra, kus saame Jaapanis selle nimel korralikult heidelda.»

Ta ei salga, et vastasseis Tänakuga võis jätta nädalavahetusele jälje. «Kaotasime 18 punkti, nii et põhimõtteliselt poole edust. Minu ja Oti vahelise heitluse tõttu väldime mõlemad väga suuri riske. Nõnda loovutasimegi päris palju punkte Toyotale,» arutles Neuville.

Tema hinnangul on hooaja viimaseks kaheks etapis vaja taktikat veidi timmida. «On väga tähtis, et tiimisisene võitlus lõppeks ja suudaksime Toyota võistkondlikult alistada. Peame leidma hea strateegia, et ei jääks võistkondlikust tiitlist ilma. See on veidi pingeline, aga praegu ei saa ma enamat teha.»