Drell visati NBAs üle parda. Mis saab edasi?

NBAs on palju erinevaid lepingutüüpe ning kaugeltki kõik mängijad ei saa garanteeritud lepinguid. Lisaks neile on olemas näiteks nn kahepoolsed (two-way) lepingud, teatud ajal keset hooaega saab hakata mängijatega sõlmima kümnepäevaseid lepinguid. Ja on ka niisugused, mille Blazers Drelliga treeninglaagriks sõlmis ning millest saadi loobuda.