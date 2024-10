Latvala tunnistas viga: tõstan käe üles

«Jah, tiitlivõitlus on nüüd põhimõtteliselt läbi. Peab juhtuma ime, et praeguste reeglitega neile järele jõuda,» ütles Latvala mõni nädal tagasi Kreeka ralli viimase katse järel, kui Sebastien Ogier oli äsja teinud avarii.

«Tõstan eksimuse märgiks käe üles. Olin Kreekas liiga negatiivne. Kui Ogier tegi avarii, siis ma ei uskunud, et ta võib katse finišisse jõuda. See tegi olukorra veidi lihtsamaks,» tõdes Latvala pärast Tšiili võidukihutamist.

«Arutasime enne Tšiili tulekut võistkonnas asja. Üritasime panna kõiki uskuma, et meil on endiselt võimalus. Tehtud tööga näitasime, et meil tõesti on potentsiaali. Muidugi on vahe veel 17 punkti, aga kaks rallit jääb ka sõita. See annab kogu tiimile palju energiat ja motivatsiooni,» lisas Latvala.