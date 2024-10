Suurepärases hoos Eesti kurlingupaar jõudis slämmil taas esikolmikusse

Alagrupi mängud puhaste paberitega lõpetanud Kaldvee ja Lill kohtusid veerandfinaalis Saksamaa kurlingupaariga Emira Abbes ja Klaudius Harsch. Lill tunnistas, et kohtumine oli pingeline. «Oli raske mäng ja hea võitlus mõlema tiimi poolt ning oluline võit meie jaoks,» kommenteeris ta pressiteate vahendusel.

Turniiri kommenteerides sõnas Kaldvee, et tunne on väga hea. «Oleme teinud kolm tugevat turniiri järjest ja lõpetanud poodiumil. Nüüd saame kodus paar nädalat trenni teha ja jätkata treeneritega tehnilist tööd, et oktoobris Euroopas turniire mängides olla heal tasemel.»