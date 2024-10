Sappineni salapärane haigus kutsus esile muudatused Eesti koondise ründeliinis

Mark Anders Lepik sai septembrikuu koondisekogunemisel raske põlvevigastuse ning Rauno Sappinen on kimpus haigusega (Henn: «Tegu ei ole vigastuse, vaid viirushaigusega. Rohkem ma öelda ei saa.»). Nende asemel kuuluvad rivistusse vigastusest paranenud Henri Anier ja pikalt koondisest eemal olnud Erik Sorga, kes mängivad klubijalgpalli Kagu-Aasias. Anier Hongkongis ja Sorga Vietnamis.

Sappinen ja Anier on olnud viimastel aastatel Eesti koondise põhiründajad. Enamik olulisi väravaid on tulnud neilt kahelt. Samas on tegu erinevat tüüpi mängijatega ning Sappineni puudumine ja Anieri lisandumine muudab Henni kinnitusel paratamatult Eesti meeskonna ründemängu nüansse.