Hea uudis! Hein kosub jõudsalt valusast kokkupõrkest väravapostiga

Hein mängis kohtumise Real Valladolidi jaoks 1:2 kaotusega päädinud kohtumise lõpuni, aga valus kokkupõrge tekitas mure, et Eesti koondise esiväravavahi osalemine Rahvuste liiga kohtumistes Aserbaidžaani ja Rootsiga võib olla küsimärgi all.

Eesti koondise peatreener Jürgen Henn usub, et Hein on kohtumisteks valmis. «Täpset seisu on mul hetkel keeruline öelda. See selgub nädala jooksul, aga Valladolidist tulnud info ütleb, et ta on valmis juba võib-olla selleks nädalavahetuseks (Valladolid võõrustab laupäeval Rayo Vallecanot – O. J.) ja koondisemänguks väga suure tõenäosusega korras.»