Teigamägi loobus EOK asepresidendiks kandideerimast

«Olen 25 aastat olnud Eesti sportlaste, treenerite, nende perede ja alaliitude juhtide kõrval. Olen olnud Eesti Olümpiakomitee täitevkomitees kolm perioodi, viimati asepresident. Kandideerin EOK presidendiks, sest olen olnud tippsportlaste ja alaliitude kõrval ning näinud ka asepresidendina, et need valikud, mida teeme, ei too tulemusi, mida vajame,» avaldas Teigamägi ja lisas: «Minu huvi ei ole jätkata toetavas rollis organisatsioonis, mille president ei mõista, et selleks, et EOK täidaks oma eesmärgid, on vaja fookus suunata saavutus- ja tippspordile ning sportlastele õnnestumiseks vajaliku platvormi loomiseks.