PSG jalgpallitäht visati meeskonnast välja

PSG peatreener Luis Enrique rääkis esmaspäeval pressikonverentsil, et Prantsusmaa koondislane ei täida ega austa meeskonna väärtusi ja ootusi. «Sellest saab järeldada, et ta pole valmis mängima. Mäng Arsenali vastu on väga tähtis. Kõik mu mängijad peavad valmis olema, mistõttu jätsin ta (Dembélé – T. G.) välja. Ma tahan oma meeskonnale parimat ja see on minu töö,» lausus juhendaja.