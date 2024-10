Tänak tahaks Saaremaal sõita, kuid paraku seda ei juhtu

2023. aasta oktoobris, vaid mõni päev enne Tšiili MM-ralli algust teatas Tänak, et osaleb Ford Fiesta Rally2-autoga Saaremaa rallil. Martin Järveoja asemel oli tema kaardilugejaks teine Saaremaa rallisõitja Robert Virves. Tänak-Virves said 56. Saaremaa rallil esikoha, kuid oktoobris 37. sünnipäeva tähistav Tänak järgmisel nädalal toimuval Saaremaa rallil võitu kaitsma ei tule.

Saaremaa ralli korraldajad pole teinud saladust, et on proovinud Tänakut stardinimekirja saada igal aastal, kuid alati on midagi vahele tulnud. Kord on samal ajal toimunud MM-etapp, siis jällegi oluline testisõit. Paraku pole Kärlast pärit Tänakul ka seekord võimalust starti tulla, kuigi ta sooviks.