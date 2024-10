Ogier kergitas tulevikult saladuseloori

Sõitjate arvestuses on Hyundai kaksikvõidu kursil, 207 punkti on liidril Thierry Neuville'il ning 178 silma teisel kohal oleval Ott Tänakul. Ogier kaotab belglasele 41 punktiga ning ei mõtle enam sõitjate MM-tiitli peale.

«Saime positiivse lõpu rallile. Kokkuvõttes polnud see nädalavahetus selline, mida ma tulemuste poolest lootsin. Meil oli nädalavahetusel hea kiirus, kuid kahjuks tegime paar viga, mille eest maksime kõrget hinda,» kurtis Ogier. «See on jälle pettumus. Kiiruse poolest domineerisime, kuid see ei andnud head tulemust. Õnneks oli isegi pühapäev hea. Saime tootjate MM-sarjas meeskonnale maksimumpunktid ja seal on võitlus veel elus.»