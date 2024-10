Tüli lahendatakse kohtus: suurriikidel sai FISist villand

Müncheni kohtus käib vaidlus selle üle, kellel on õigus turundada ja müüa rahvusvaheliste suusavõistluste meediaõigusi. Frankfurter Allgemeine Zeitung vahendab, FISi president Johan Eliasch tegi reeglimuudatuse, et võistluste turundus oleks alates ülejärgmisest hooajast tsentraliseeritud. Järgmiseks Rahvusvahelise Olümpiakomitee presidendiks kandideeriva rootslase arvates aitaks see avada uusi turge, näiteks USAs, Hiinas ja Saudi Araabias.