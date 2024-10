PODCAST Rekordimees Tanel Leok: arvan, et järgmine aasta ma enam rahvuste krossile ei lähe

Tanel Leoki jaoks on tegemist juba 22. rahvuste krossiga – sellist numbrit pole maailmas ette näidata ühelgi teisel sõitjal. Lisaks sõidab Eesti krossilegend olude sunnil üle mitme aasta aste madalamas MX2 klassis. Mida tähendab sõitja jaoks võimsamalt tsiklilt lahjemale kolimine? Muuhulgas tõdeb Leok, et tõenäoliselt jääb see tema viimaseks rahvuste krossiks.