Schumacheri endine mänedžer avaldas kahetsust: see oli minu süü

Saksamaa väljaanne Bild võttis Weberiga ühendust seoses nädalavahetusel toimunud sündmustega. Nimelt abiellus Schumacheri tütar Gina-Maria kauase kaasa Iain Bethega ning Mallorcal toimunud pulma lennutati spetsiaalse helikopteriga väidetavalt kohale ka vormelilegend isiklikult.

Weber pulmapidu aga ei väisanud. «Mind ei kutsutud, kuid tõtt-öelda poleks ma saanud pulma minna isegi siis, kui kutse saanuks. Mu tervis pole praegu enam kõige parem ja ma poleks saanud lihtsalt Mallorcale lennata,» sõnas praeguseks 82-aastane vanahärra.

Kuigi just Weber ja tema pealehakkamine mängis omal ajal rolli selles, et Schumacher sai 1991. aastal Jordanis võimaluse - edasine, nagu teame, on ajalugu -, siis praeguseks mänedžer enam vormelilegendi ja tolle perekonnaga läbi ei käi.

«Michael oli üks mu paremaid sõpru. Või isegi rohkem: ta oli kui poeg, keda mul kunagi polnud. Praegu ei tea aga keegi täpselt, mis seis temaga on, seega minagi ei taha asju kommenteerida. Ma pole tema perekonnaga praeguseks juba üle kümne aasta suhelnud. Miks nii läks, seda ma praegu enam ei mäletagi,» kommenteeris ta 2010. aastal juhtunut.

Küll on Weber toonastest sündmustest tulenevalt enam kui kindel, et temal ei õnnestu Schumacherit enam kunagi näha. Ainus võimalus avanenuks selleks ehk 2013. aastal, vahetult pärast traagilist suusaõnnetust, kuid selle magas ta ise maha. Ja see närib teda tänaseni.

«See oli minu enda süü, et ma pärast õnnetust Michaelit ei külastanud ja teda ei toetanud. Arvasin, et ajakirjanikud liialdavad olukorra tõsidusega ja mõtlesin, et mul oleks targem mõned päevad oodata, pärast mida on kõik hästi. Kuid siis oli juba liiga hilja. Süüdistasin ennast pikka aega, et õigeaegselt ei reageerinud,» sõnas mänedžer.