Hyundai tiimipealik tunnistas möödalasku: meie auto polnud Tšiilis piisav

Kalle Rovanperä ja Elfyn Evans olid need kaks, kes Lõuna-Ameerikas poodiumi kõrgeimale astmele tõusid ning kui kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier poleks laupäeval õnnetu kivi tõttu teepervele jäänud, terendanuks Jaapani autotootjale ilmselt kolmikvõit.

«Meie jaoks oli tegemist äärmiselt raske ralliga, mis oli vaat et täielik kontrast sellele, kus me kuu aega tagasi Akropolises olime,» oli Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul MM-etapile tagasi vaadates aus.

«Meie pakett polnud nädalavahetusel võitmiseks piisav, mistõttu suunasime oma fookuse MM-tiitli lahingule ja üritasime lihtsalt kõikidest ohtudest kõrvale tüürida. Selle ülesandega tulime vähemalt toime, kuid meie edu meeskondlikus arvestuses kahanes poole võrra,» viitas prantslane tõsiasjale, et kui enne Tšiili rallit edestasid nad Toyotat 35 punktiga, siis nüüd on edumaa kõigest 17 silma.