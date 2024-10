MART PARIND Eesti Spordikohus – kabinetivaikusest ja sportlaste põhiõiguste hinnaga?

Otse alarmeeriv on eelnõu punkt, mis tituleerib spordikohtu distsiplinaarorganiks (sic!). Loodetavasti on see kirjavahemärkide väärkohtlemisest tingitud aps, sest kohtu distsiplinaar- ehk karistusorganiks olemist ei tihata kõva häälega välja öelda isegi neis riikides, kus see nii päriselt on.

3. Kolmas probleemide kategooria on sportlaste kui ilmselt peamiste spordikohtu «klientide» majanduslike huvide tagaplaanile jäämine.

Täiskasvanud sportlane peab eelnõu järgi kaebuselt tasuma 2500 eurot lõivu. Võidu korral mõistetakse see küll välja vastaspoolelt, kuid nii mõnelegi võib see summa Eesti peost suhu elavas spordis olla oluline kohtusse pöördumise takistus.

Spordikohus vajab küll funktsioneerimiseks raha, kuid ilmselt oleks võimalik finantseerimismudel üles ehitada ka teisiti. Võrdluseks: suurte rahade maailmas – riigihangetes – on kõrgeim võimalik riigilõivumäär 1280 eurot.

Mis ilmselt olulisem veel, eelnõu järgi ei pea vaidluse kaotaja hüvitama võitja advokaadikulusid. Problemaatiline – ja ka põhiseaduse vaatest küsitav – on see kahel põhjusel.

Esiteks on spordikohtu jurisdiktsioon sportlasele faktiliselt sunduslik (alternatiivne «valik» on sporditegemine maha jätta). Teiseks, üldjuhul vajab sportlane enda õiguste tõhusaks kaitseks advokaati – spordivaidlused on läinud väga keeruliseks. Seega suunab süsteem sportlase kohustuslikus korras kohtusse, kus tal on eelduslikult vaja advokaadi abi, aga seda ei hüvita talle keegi isegi mitte võidu korral.