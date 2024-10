Kristjan Ilves saab FISi ajaloolise otsuse valguses viimaks päriselt lendama

Kui algaval hooajal hakkavad naised hüppama esimest korda suurelt mäelt, siis ala juurde on lisandumas veel üks elevust tekitav muudatus. Nimelt hakkavad kahevõistlejad meeste arvestuses esimest korda mõõtu võtma lennumäel, kus seni on hoogu võtnud vaid suusahüppajad. Meeste lennumäe etapp teeb debüüdi 2026. aastal, vahetult pärast Milano Cortina olümpiamänge.

FISi kahevõistluse võistlusdirektor Lasse Ottesen rääkis, et meeste kahevõistluse lennumäe formaat on olnud pikalt suureks eesmärgiks ning selle toimumine on kahevõistluse jaoks suur samm edasi.

Läbi aegade esimene kahevõistluse lennumäe etapp toimub 2026. aasta veebruaris Austrias, Kulm/Bad Mitterndorfis. Kuna kahevõistlejate suusahüpete tasemevahed on erinevamad, kui seda on spetsiaal-suusahüppajatel, siis võib lennumäe võistlus tähendada, et vahed suusarajale minnes on tavapärasest suuremad.

Eesti kahevõistluse ja suusahüpete juhataja Rauno Loit märkis, et kuna suusahüppajate kalendris enam peaaegu normaalmägesid ei olegi, siis peavad ka kahevõistlejad ajaga kaasas käima. Tema hinnangul on lennumäe lisandumise suurim eesmärk see, et ala muutuks atraktiivsemaks.

Otepää MK-etapi üks korraldaja Rauno Loit. Foto: Tairo Lutter

«Mida kõrgemale sportlane tõuseb ja kaugemale lendab, seda huvitavam on publikul seda jälgida,» rääkis ta Eesti Suusaliidu pressiteates. Loit tõdes, et kahevõistlejate võimekuse taha lennumäel midagi jääda ei tohiks.