Tänak võttis endalt pinged maha: tiitel on Neuville'i kaotada

Kaks etappi enne hooaja lõppu lahutab meie meest liidrist, tiimikaaslasest Thierry Neuville'ist 29 punkti. Kuigi laual on veel maksimaalselt 60 silma, kihutatakse nüüd vaid asfaldil. Ühest küljest on belglane sel kattel lihtsalt hea, teisalt annab esimesena rajale pääsemine talle ka eelise. Erinevalt kruusast, kus tuli teistele jäljed sisse lükata.

«Peame praegu kõvasti võitlema. Pean silmas tiimide arvestust,» ütles Hyundaiga kihutav Tänak usutluses DirtFishile. «Seal on veel asjad lahtised. Mõistagi hakkab Toyota kõvasti survestama, nii et meil pole lootustki kuidagi rahulikumalt võtta.»

Aga individuaalselt? «Minu jaoks... Lõpuks pean koguma maksimaalselt palju punkte, aga see on tähtsam võistkonnale,» mõtiskles Tänak. «Aga sõitjate seis... Ütleme nii, et asjad on Thierry kätes. Tiitel on praegu tema kaotada.»