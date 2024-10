Luumurd jätab Rootsi staarründaja mängust Eestiga eemale

Newcastle'i järgmised kohtumised Manchester City ja AFC Wimbledoniga on rootslane vahele jätnud ning teda ei ole oodata väljakule ka sel laupäeval Evertoni vastu. Loogilise jätkuna jätab Isak vahele ka oktoobrikuise koondisekogunemise, kuhu Tomasson teda ei kutsunud.

Kui Eesti ja Rootsi kohtusid septembris Stockholmis, lõi Isak kohtumise teise värava ja aitas Rootsi 3:0 võiduni. Tegevkoondislastest on Isak 48 mängus löödud 14 väravaga Rootsi kõige edukam väravakütt. Tema puudumisel ei kuulu Rootsi meeskonna rivistusse ainsatki jalgpallurit, kes oleks koondises löönud kahekohalise arvu väravaid.

Tohutut hõlpu Isaki puudumine Eestile aga ei tähenda, sest Rootsil on teisigi Euroopas silmapaistvaid ründajaid. Septembris Sinisärke kahe väravaga kostitanud Viktor Gyökeres (Lissaboni Sporting) on kenasti rivis nagu ka Dejan Kulusevski (Tottenham Hotspur), kes lõi pühapäeval värava Old Traffordil, kui tema koduklubi nüpeldas 3:0 Manchester Unitedit.