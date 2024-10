Sander Raieste hooaja avamäng Euroliigas sattus ohtu

Meie mehe koduklubi Vitoria Baskonia võõrustab kell 21.30 Belgradi Partizani. Tänasel pressikonverentsil teatas peatreener Pablo Laso, et paari meest vaevab kohtumise eel pisivigastus.

«Füüsiliselt on tiim heas seisus. Vaid Raiestele teeb veidi muret kubemelihas ja [Nikos] Rogkavopoulos väänas hüppeliigest. Aga praeguse seisuga ütleksin, et nad on homme valmis,» märkis kogenud juhendaja veidi enam kui päev enne matši.