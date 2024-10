Postimehe rallisaade «Parc Fermé» heitis pilgu eelmisel nädalal sõidetud Tšiili MM-etapile. Lisaks sellele võeti luubi alla kõlapinda leidnud arvamus, kus Hyundaid tembeldati sõitjate surnuaiaks, sest kümne aasta jooksul on nende sõitjatest edu saatnud sisuliselt vaid Thierry Neuville'i, aga mitte näiteks Ott Tänakut, Sébastien Loebi või Esapekkat Lappit. Miks sellist juttu räägitakse ja kas see vastab tõele? Stuudios artulevad sel ja teistel teemadel Karl Mihkel Eller ja Kauri Pannas. Head kuulamist!