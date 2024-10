Tormis Laine maailma 13 parema mäesuusataja seas? Jah, on küll!

Maailmas on kuraditosin meest, kes kuuluvad nii slaalomis kui ka suurslaalomis edetabeli 50 parema hulka. Laine on üks nendest. Järgmine eesmärk on murda regulaarselt MK-sarja punktisaajate ehk 30 parema hulka. Pole ülearune märkida, et mäesuusatamise nn tehnikaaladel on edetabelis 7000 meest!