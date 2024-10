Kaljulaid ründas Sõõrumaad: 2024 ei käi asjad enam niimoodi!

Seepeale süüdistas Kaljulaid Sõõrumaad ja Teigamäge iganenud juhtimisvõtete kasutamises. «Kuulengi seda 90ndate ja võibolla veel vanemat juhtimiskoolkonda. See, et «ettepanekuid ei ole meie lauale tulnud», ei ole kaasav juhtimine, vaid juht peab ise olema proaktiivne ja võtma ise ühendust nendega, kellesse see asi puutub ja teeb kõik selleks, et arusaamatusi ei oleks.»

Kaljulaid jätkas rünnakut ja nimetas Teigamägi teisipäevast otsust end asepresidendiks kandideerijate seast taandada PR-trikiks. «Teigamägi ütles, et ei ole rahul Sõõrumaa meeskonnas, aga vaadake – see on teie meeskond ja te olete seda teinud koos.»

Kaljulaid süüdistas Sõõrumaad, et EOK-s on liiga vähe eraraha

Kui debatt kandus spordi rahastamise juurde, märkis Kaljulaid, et EOK pole olnud eraraha kaasamisel piisavalt edukas, sest ei kõneta Eesti inimest. «Olen täiesti kindel, et kui räägime eesmärgistatud tegevusest, siis õnnestub meil kõnetada Eesti ettevõtjaid natuke teisiti, kui see, mida Urmas ütles Betsafe'i podcastis, et mul on üks sõber, kes toob 100 000.

See ongi see, millest mina räägin – 2024 ei käi asjad enam niimoodi. Me kirjeldame ära oma eesmärgid ja siis leiame projektidele rahastajad. Uus põlvkond ettevõtjaid ei tee enam nii, et viivad raha sinna põhjusel, et mu sõber on president. See ongi oluline erinevus,» rääkis Kaljulaid.