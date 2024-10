Maradona kaevatakse hauast välja

2020. aasta novembris südamerabanduse tagajärjel surnud Maradona on maetud Buenos Airese äärelinna erakalmistule, kus ainult tema perekond võib jalgpallilegendi mälestamas käia. Perekond on tahtnud pikemat aega Maradona kirstu teise kohta matta, kuna see tagab endise jalgpallitähe hauale suurema turvalisuse.