FIS hakkab võitlema kliimakriisi vastu

«Pidamata jäänud talispordiüritused on vaid kliimamuutuste jäämäe tipp,» tsiteeris väljaanne plus24 WMO peasekretäri Celeste Saulot, kelle sõnul avaldavad liustike taandumine ning jääkatte vähenemine juba praegu suurt mõju ökosüsteemile ja elanikkonnale.

«Kliimakriis on palju suurem kui meie ning see on oht suusatamisele ja lumelauasõidule,» ütles FISi president Jonah Eliasch.