Jari-Matti Latvala on taas kohtus

Soome maksuameti huvi Latvala vastu algas juba aastakümnete eest, kui nüüdseks 39-aastane Latvala 2008. aastal Monacosse kolis. Maksuhalduri hinnangul veetis Latvala aastas liiga palju päevi Soomes ja pidanuks ka seal kohalikke makse maksma, kuid ei teinud seda.

Nii tuligi 2020. aastal päevavalgele, et Latvalal oli aastatest 2014 kuni 2018 üle kuue miljoni euro suurune maksuvõlg. Hilisema uurimise käigus kahanes summa 4,5 miljoni euro kanti.

«Mul on tõesti kergendus, et see lõpuks läbi on. Minu jaoks oli see auküsimus. Tahtsin selle väärikalt lõpetada,» ütles Latvala 2023. aasta märtsis Iltalehtile pärast kohtuprotsessi ja pea 4,5 miljoni euro loovutamist riigile.

Tundus, et kuulsa soomlase käed on puhtad ja ta saab eluga edasi minna. Kaugeltki mitte. 2018. aastal algatati tema suhtes maksurevisjon, mis on nüüd omakorda jõudnud kohtusse. Kuid hoopis säärasel viisil, et maksuamet on Latvala vastu olnud liiga jõuline.

Maksuametit süüdistatakse selles, et nad on Latvala suhtes rikkunud ametikohuseid. Endine rallisõitja kommenteeris olukorda Soome väljaandele Seiska.

«Kõik inimesed teevad vigu. Kohus mõistis minult maksud koos intressidega välja. Olen võtnud selle eest vastutuse ja maksin need ära. Kuid meil kõigil on vastutus ja me peame järgima kehtivaid seadusi.

Praegu on uurimise all, kas maksuameti algatatud revisjon minu suhtes ja lähtekoht, mille alusel nad seda tegid, võis olla natuke liiga agressiivne. Selles esineb selliseid arvatavaid vigu. Prokurör on nüüd otsustanud, et neid asju tuleb uurida,» nentis Latvala Seiskale.