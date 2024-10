Norra treener andis hoiatuse: Johaug võidab kõiki!

Johaugi treener ja praegu Norra koondise abitreener Pål Gunnar Mikkelsplass on veendumusel, et tema hoolealune suudab veebruaris Trondheimis toimuvaks MMiks jõuda tippvormi ning talle võrdset vastat leida on keeruline.

«Teised peavad juurde paranema, muidu Therese võidab kõiki! Neil lihtsalt pole valikut, nad peavad palju paremaks saada,» ütles Mikkelsplass VG-le.

Rootsi tippsuusatajad Ebba Andersson ja Frida Karlsson andsid eelmisel hooajal mõista, et võrreldes 2022. aastaga, mil Johaug viimati MK-sarjas osales, on tase tõusnud. Mikkelsplass on skeptiline.

«Ma arvan, et mõned on paranenud. Aga ma ei ütleks, et tase on kõvasti paranenud. On mitmeid, kes on ehk päris tublid, aga suusatamine Theresega või Thereseta on kaks täiesti erinevat asja. Thereseta on see olnud pigem tüdrukute suusavõistlus, kus alguses tükk aega venitakse ja õige sõit hakkab alles distantsi lõpus,» arvas Mikkelsplass.

63-aastase treeneriga risti vastupidisel arvamusel on suusataja Anne Kjersti Kalvå, kes mullu Planica MMil tuli naiste 30 km klassikasõidus hõbedale. «Therese peab kõvasti pingutama, sest palju on neid, kes on vahepealsetel aastatel hästi treeninud.

Ma arvan, et ta peab rohkem keskenduma sellele, et ta on murdmaasuusataja ja sättima selle igapäevaelus esikohale. On palju inimesi, kes treenivad hästi ja võtavad vahepeal aja maha. Aga tagasituleks ei ole lihtsalt jalutuskäik pargis,» hoiatas Kalvå.

Murdmaasuusatamise MK-sari algab novembri lõpus Rukal, Norras Trondheimis toimub MM 26. veebruarist kuni 9. märtsini.