Jefimova, Zirk ja Co. lendavad miljoni dollari nimel Aasiasse

Kuigi lühirada pole nõnda prestiižne kui pikk rada – seda suuresti seetõttu, et selle MMidega tehti algust 20 aastat hiljem (1993 vs. 1973) ning olümpialgi ujutakse just 50, mitte 25 meetri basseinis – ei maksa seda hooajafaasi kuidagi alavääristada.