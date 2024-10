Žalgiris alistas Euroliiga avavoorus Barcelona

Leedu suurklubi alustas mängu Kaunase Arenal täismaja ehk enam kui 17 000 pealtvaataja silme all vägevalt. Avapoolajal suudeti eduseisu sisuliselt terve aeg enda käes hoida ning pikemale pausile mindi 12-punktilises eduseisus.

«Me oleme üks meeskond, aga meil on erinevaid talente. Usun, et meil oli imeline esimene poolaeg, aga väga halb teise poolaja algus. Tegime oma mängu raskeks, me olime aeglased ja passiivsed, nemad kolmandal veerandil kiired. Aga kõik mängijad aitasid mängu lõpuks võita,» rääkis Žalgirise peatreener Andrea Trinchieri mängujärgses lühiintervjuus.