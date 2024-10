Kui Võru Barrus on koosseisuga rahul, siis Pärnu kiikab veel turul ringi

Võru Barruse juhendaja Oliver Lüütsepp on komplekteerimisega rahul, sest klubi kolmandat hooaega saab ta alustada seni parimas seisus.

«Meeskond on sel hooajal kõige rohkem kodumaine, rohkem on eestlasi ja rohkem on võrukaid kandvates rollides. See võiks ka meie fännidele meeldida,» uskus peatreener, kes meelitas võistkonda ka Võrust pärit koondislased Henri Treiali ja Albert Hurda.

Oliver Lüütsepp. Foto: Eero Vabamägi

«Usun, et see meeskond on eelmisega võrreldes ka grammi võrra parem ja kvaliteetsem. See ei garanteeri iseenesest midagi, aga treeneri jaoks on see väga okei seltskond, kellega tööd teha ja kellega mingeid eesmärke seada. Täna olen ma rahul koosseisuga, meil on seitse-kaheksa meest põhikoosseisus Eesti mõistes väga korralikul tasemel, nurisemiseks pole põhjust ja oleme kindlasti konkurentsivõimelised,» jätkas juhendaja pressiteates.

Oma meeskonna näo kohta ütles Lüütsepp, et Barrus võiks olla hea ründava stiiliga meeskond. «Ma loodan, et meeskond üllatab mind veel mingites asjades positiivselt. See pole kõige suurem «duhhi» võistkond, sest kui sa vaatad meie mehi, siis seal pole selliseid energiapomme karakteritena, et emotsiooni peale ainult loota saaks. Teisalt teavad kõik, kui palju publik meile kodus lisatuge annab ja nende jaoks me ju mängime samuti ning usun, et see energia sütitab ka mehi ja väga tuima võrkpalli me siiski näitama ei hakka,» lootis peatreener.