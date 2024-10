Toyota president säras pärast ajaloolist esitust nagu päike

Tulenevalt tänavuse hooaja punktisüsteemi muudatustest on võistkondadel võimalik ühelt rallilt teenida maksimaalselt 55 punkti ning just sellega Toyota ka Tšiilis hakkama sai.

Just sellest tulenevalt säras ka Toyota president Akio Toyoda pärast võistlust kui kevadine - või kui tõusva päikese maa - päike. «Kogu tiimile: suur-suur aitäh teile, et teil õnnestus ühelt rallilt maksimaalsed 55 punkti teenida. Te olete kõik suurepärased!» alustas ta pressiteates oma pöördumist.

«Soome ja Kreeka ralli valusad tulemused olid meie kõigi jaoks rasked, mistõttu olen siiralt õnnelik, et meie kõigi raske töö on ennast ära tasunud,» jätkas ta ning süstis hoolealustesse veelgi rohkem indu, et meeskondliku MM-tiitlit jahtida.

«Naudime hooaja kaht viimast rallit ja tiitliheitlust jälitaja positsioonist. Mina ootan igatahes väga juba Jaapani rallit,» viitas Toyoda tõsiasjale, et just seal otsustatakse ilmselt meeskondliku tiitli saatus.

Kui Tšiili ralli eel oli Hyundai edu Toyota ees 35 punkti, siis praeguseks on see kahanenud 17 peale. Kuivõrd hooaja lõpuni on jäänud veel kaks etappi, on laual maksimaalselt 110 silma.