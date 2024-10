Perekond hääletas ja otsustas Michael Schumacheri juurde lasta uue inimese

Nimelt kihlus perepoeg Mick taanlannast modelli Laila Hasanoviciga ning väljaande The Daily Express teatel pidaski perekond hiljuti omakeskis arutelu ja hääletuse, kas tulevane minia võiks pääseda ka Schumacherite siseringi.

Kuivõrd tulemus osutus positiivseks, kuulub Hasanovic nüüd nende väheste sekka, kellel on ligipääs vormelilegendile endale ja saab teda näha.

Michael Schumacheri tervisliku seisundi kohta pole pärast 2013. aasta traagilist sündmust väga palju teada. Üldlevinud arvamus on, et ta on teatud määral halvatud ning ilmselt voodihaige, kuid ühtegi kinnitust selle kohta laekunud pole.